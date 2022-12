Sicurezza: opposizioni tornano a chiedere sospensione seduta Camera su decreto Rave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opposizioni a Montecitorio tornano a chiedere una sospensione della seduta dell'Aula dove è in corso la loro maratona oratoria in dichiarazione di voto sul decreto Rave. Il presidente di turno, Sergio Costa, ha comunicato all'Assemblea che il presidente Lorenzo Fontana non prevede "alcuna sospensione" e ma che porrà di nuovo la richiesta. Il deputato e segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova, prendendo la parola, ha insistito per una "sospensione ragionevole", una "pausa tecnica" che non pregiudicherebbe "i tempi per la famosa decisione" della presidenza, il ricorso, cioè, alla cosiddetta "ghigliottina". La procedura parlamentare permette ad un decreto in stallo il passaggio diretto al voto finale, in qualsiasi fase dell’esame dell'Aula esso si trovi. (Rin)