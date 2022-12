Milano: Sala, ruota panoramica di certo non a parco Sempione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ruota panoramica non è e non può essere nei progetti della pubblica amministrazione. Diverso è se un imprenditore privato, su un'area privata, ci chiede l'autorizzazione", allora "verificheremo la possibilità. Ma di certo non gliela faccio mettere al parco Sempione". Lo ha affermato oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del consueto brindisi di fine anno con i giornalisti, a Palazzo Marino, rispondendo alla proposta del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi di mettere una ruota panoramica a Milano. L'assessore di riferimento quando Sala era dg del Comune di Milano, nel 2009-2010, era Massimiliano Finazzer Flory: "Io con Sgarbi ho avuto a che fare per la prima volta per motivi professionali durante l'Expo, non prima", ha concluso Sala. (Rem)