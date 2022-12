Milano: De Corato, trapper ‘Rondodasosa’? Subito daspo in città e provincia per teppista violento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ringrazio i due Agenti di Polizia per aver portato in Questura i due delinquenti due sere fa, ed esprimo loro la mia solidarietà per le aggressioni, minacce e insulti che hanno ricevuto. Mi riferisco, in particolare, agli insulti da parte del teppista Mattia Barbieri, ragazzo 20enne, meglio conosciuto come "Rondodasosa" che è diventato "famoso" oltre che per la musica, per i suoi trascorsi tra la zona San Siro, dove è cresciuto, e Rozzano. Vorrei ricordare che stiamo parlando di un trapper che è stato protagonista, negli scorsi mesi, di una sparatoria nella sua zona, che gli è stato vietato di entrare in ogni locale di pubblico intrattenimento poiché ha creato tafferugli e una cospicua sassaiola assieme all'amico rapper "Baby Gang" in una discoteca milanese e che ha guidato diverse altre volte senza aver mai conseguito la patente”. Dichiara l'On. di Fratelli d'Italia e vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera, Riccardo De Corato, in merito agli eventi che hanno visto protagonista il Trapper "Rondodasosa" e un amico21enne, portati in Questura perché sprovvisti alla guida senza patente, dove hanno insultato e aggredito gli agenti. Aggiunge poi De Corato: “A quando il Daspo, sia in città che in tutta la Provincia di Milano, ad un delinquente che compie continuamente qualsiasi tipo di reato e che ha nella sua indole quella di 'disprezzare le regole del vivere civile?' Stiamo parlando, nonostante il Sindaco Beppe Sala lo abbia ricevuto a Palazzo Marino nell'aprile del 2021 assieme al Trapper "Sacky", di giovani di seconda generazione, cresciuti in Italia da famiglie arabe, che evidentemente non hanno mai voluto integrarsi. Niente regole del vivere civile, per loro solo le regole della strada, tra risse, accoltellamenti, sparatorie e persino sequestri. Il tutto per le vie di Milano e dell'hinterland”, conclude. (Com)