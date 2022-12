Sicurezza: Bonelli (Avs), incredibile, con crisi climatica e sociale governo pensa a rave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 2022 si sta chiudendo con una grave crisi climatica e sociale. Abbiamo assistito allo scioglimento della Marmolada, che ha provocato tantissime vittime, al disastro di Ischia, la siccità e alla grave crisi sociale che sta determinando l'aumento della povertà, ma questo Governo invece è impegnato a convertire in legge quella che per loro è la sola emergenza: il decreto Rave. Francamente lo troviamo incredibile, come troviamo incredibile che, in pieno rischio di una nuova recrudescenza dell'epidemia da Covid-19, si autorizzino i medici a tornare nelle corsie degli ospedali pur non essendo vaccinati". Lo afferma in una nota il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli.(Com)