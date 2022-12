Sicurezza: Orlando (Pd) su decreto Rave, per destra diritto penale è mezzo per colpire bersagli ideologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con alcune delle misure contenute nel decreto Rave "la destra organizza il diritto penale contro quelli che ritiene i propri nemici", ne fa un "mezzo con cui colpire bersagli ideologici". Lo ha detto intervenendo in Aula alla Camera il deputato del Partito democratico ed ex guardasigilli, Andrea Orlando, nel corso della maratona oratoria delle opposizioni in corso sul decreto Rave. Un obiettivo con il quale "si prende una strada pericolosa", ha aggiunto. (Rin)