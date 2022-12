Veneto: Zanoni (Pd) su parco Colli Euganei, timore che con Piano assetto sia a rischio tutela ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Alla luce degli annunci fatti circa l'avvio dell'iter di approvazione di un Piano di assetto del territorio intercomunale (Pati) che coinvolgerà tutti i comuni ricompresi nell'area del Parco regionale Colli Euganei, è forte il timore che si apra un capitolo destinato a mettere a rischio la tutela ambientale di quest'area, preziosa dal punto di vista naturalistico. Ed è fin da subito chiaro che sarà doverosa la massima vigilanza da parte della Regione". Lo ha dichiarato è il consigliere regionale del Partito democratico, Andrea Zanoni, tra i firmatari dell'interrogazione presentata sul tema in consiglio regionale. "Nei giorni scorsi – ha proseguito – il vicepresidente della provincia di Padova con delega all'Urbanistica, Daniele Canella, ha affermato che 'Il territorio del Parco Colli era l'unico finora che non aveva un Pati' e che questo Piano stabilirà delle linee guida riguardanti anche la ricettività turistica. Canella ha inoltre aggiunto che 'Sarà definito contemporaneamente con la Regione anche un aggiornamento del Piano regionale ambientale'. Si capisce dunque che la Provincia si accinge a finanziare un piano di assetto territoriale intercomunale per individuare aree camper e aree in cui poter mettere le tende 'Per dormire nei boschi, che il mercato richiede'. Ma come è accaduto più volte nel corso degli ultimi 20 anni, l'obiettivo è il cambio del Piano Ambientale". “Il parco, con il suo Piano ambientale, è stato negli anni un potente motore di sviluppo green e un vero e proprio marchio di qualità. Solo un dibattito pubblico trasparente e aperto potrà giustificare la redazione di un Pati da parte della Provincia", ha concluso il consigliere dem. (Rev)