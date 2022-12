Slovenia: Ufficio statistica, inflazione a dicembre al 10,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Slovenia è stata del 10,3 per cento nel mese di dicembre, uno 0,3 in più rispetto ai livelli del mese di novembre. Lo rivelano i dati pubblicati oggi dall'Ufficio statistico nazionale e riportati dall'agenzia di stampa "Sta", i quali ricordano che un anno fa il dato si era fermato al 4,9 per cento. Secondo lo stesso Ufficio, il maggior contributore all'inflazione mensile è stato il costo più alto di cibo e bevande analcoliche, di quasi il 20 per cento. Nel 2022 l'inflazione media annua in Slovenia si è attestata intorno all'8,8 per cento ed è stata trainata principalmente dai prezzi di carburanti, energia e generi alimentari. (Seb)