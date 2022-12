I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: 62enne getta immondizia e lascia auto accesa, ladro la ruba e la investe - E’ scesa dall’auto per gettare il sacchetto nel cassonetto dell’immondizia commettendo l’imprudenza di lasciare il motore acceso. Così, ieri pomeriggio, una 62enne romana in via Ignazio Silone si è vista rubare sotto gli occhi la Mercedes Classe A. Un ladro, infatti, ha colto l’attimo e si è lanciato nell’abitacolo, ingranando la marcia, e partendo nonostante la donna gli si parasse davanti. Scaraventata a terra, la 62enne è rimasta anche ferita e i soccorritori l’hanno trasportata in codice giallo nell’ospedale San Giovanni. Mentre la donna veniva soccorsa, la radiomobile dei carabinieri ha intercettato la vettura rubata e l’ha inseguita fino a quando il ladro è riuscito a divincolarsi nel traffico facendo perdere le tracce. La nota di ricerca, però, ormai era diffusa e una pattuglia della stazione Cecchignola, ha rintracciato la Mercedes parcheggiata in via Francesco Lanza. Il ladro l’aveva abbandonata. (segue) (Rer)