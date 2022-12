I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: assessora Lavori pubblici, altri 2,3 milioni per sicurezza stradale - Più sicurezza sulla grande viabilità romana, è questo l'obiettivo della delibera della giunta capitolina approvata ieri che prevede un incremento di fondi destinati alla realizzazione di manutenzione straordinaria. Lo riferisce in una nota il Campidoglio. In particolare, sono stati finanziati ulteriori 2,3 milioni di euro per il rifacimento della pavimentazione per completare i lavori di Casal del Marmo, Casal Selce, Quattro Venti, Ponte Galeria, di Tor Cervara, Boccea che sono frutto di una Convenzione tra Roma Capitale e Anas. I lavori inizieranno a metà gennaio e si svolgeranno in orario notturno, per evitare il più possibile disagi ai cittadini. "Con questo nuovo stanziamento portiamo a conclusione un intervento importantissimo, aumentando ulteriormente la sicurezza delle nostre strade – commenta l'assessora ai Lavori pubblici di Roma, Ornella Segnalini –. I cantieri programmati contribuiscono a eliminare le situazioni di pericolo, non solo grazie al rifacimento di pavimentazione e segnaletica, ma anche realizzando altre tipologie di intervento come, ad esempio, su via Boccea dove verrà installato un apposito cordolo spartitraffico. In tutto – conclude Segnalini -, parliamo di quasi 16 chilometri di strade completamente nuove che porta a oltre 160 i chilometri su cui Roma Capitale è intervenuta in un anno". (segue) (Rer)