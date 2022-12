I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sicurezza: rapporto polizia su omicidi, Roma e Milano molto più sicure di città europee - Per il numero di omicidi verificatisi nel 2021 Roma e Milano sono più sicure di altri capoluoghi e capitali europee. È quanto emerge dal rapporto annuale della polizia di Stato che raffrontando i numeri degli omicidi volontari su 100.000 abitanti nelle città europee più rappresentative, con l’aggiunta di realtà metropolitane degli Stati Uniti e del Canada, rilevano statistiche in cui Milano e Roma sono tra le realtà più sicure con un tasso dello 0,6 per cento (seconde solo a Madrid e Oporto). A parte il dato impressionante delle città americane, con un tasso di 32,7 per cento per Washington e di 29,1 per cento per Chicago, Bruxelles è al vertice delle città europee per incidenza di reati sanguinari con un tasso del 14,8 per cento (Birmingham 13 per cento, Parigi 4,6 per cento, in base al dato 2020). Se il tasso di incidenza degli omicidi rispetto alla popolazione è un dato di per sé già molto eloquente, anche i valori assoluti possono aiutare a fornire un quadro più comprensibile del fenomeno. A fronte dei 26 omicidi a Roma (su di una popolazione di oltre 4,2 milioni di abitanti) e di 19 a Milano (su oltre 3,2 milioni di abitanti), Bruxelles ha 179 omicidi (su di una popolazione di 1,2 milioni di abitanti), Parigi ne registra 100 (su 2,1 milioni di abitanti). Dei 26 omicidi in provincia di Roma, 16 si sono verificati nell’area comunale con un’incidenza che rimane dello 0,6 per cento rispetto alla popolazione. (Rer)