I fatti del giorno – Nord Africa

- Algeria: pubblicata nella Gazzetta ufficiale la legge finanziaria 2023 - La legge finanziaria dell’Algeria per il 2023 è stata pubblicata, ieri, sulla Gazzetta ufficiale dopo essere stata firmata, domenica 25 dicembre, dal presidente Abdelmadjid Tebboune. Lo ha riferito il quotidiano "Al Khabar", ricordando che il disegno di legge era stato approvato il 22 novembre dall’Assemblea nazionale del popolo, la camera bassa del parlamento, e successivamente, l'8 dicembre, dalla camera alta, il Consiglio della nazione. La legge di bilancio prevede entrate per 7.901,7 miliardi di dinari (circa 54 milioni di euro), il 4 per cento in più rispetto allo scorso anno, mentre le spese ammonteranno a 13.786,8 miliardi di dinari (oltre 94 milioni di euro). (segue) (Res)