I fatti del giorno – Nord Africa (2)

- Tunisia: governo richiederà prestiti a più di 10 istituti finanziari e Paesi nel 2023 - Oltre all'atteso accordo con il Fondo monetario internazionale, la Tunisia farà affidamento su nove istituti finanziari ufficiali, alleanze regionali e Paesi, e su altre fonti per richiedere prestiti il prossimo anno. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale "Tap", specificando che l'elenco delle fonti di prestiti per l'anno 2023 include il Fondo monetario arabo, da cui potrebbe ricevere 37 milioni di dollari, la African Export-Import Bank, con un possibile prestito superiore a 500 milioni di dollari, il Giappone, con 100 milioni di dollari, e l’Algeria, con altri 300 milioni. Inoltre, la Tunisia prevede di prendere in prestito 367 milioni di euro dalla Banca mondiale, 100 milioni di euro dalla Banca africana di sviluppo, 300 milioni di euro dall'Unione europea, 210 milioni di euro dall'Agenzia francese per lo sviluppo e lo stesso importo dalla Germania. Nella sua relazione sulla legge finanziaria per l'anno 2023, il governo tunisino ha riferito che otterrà altri prestiti da 1,5 miliardi di dollari. I prestiti porteranno ad un aumento del volume del debito pubblico, che si prevede raggiungerà 124,5 miliardi di dinari (37,4 miliardi di euro) entro la fine del 2023. Il debito estero costituirà il 63,9 per cento del debito totale, di cui circa la metà in euro. (segue) (Res)