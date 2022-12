I fatti del giorno – Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difesa: Egitto, capo Stato maggiore a Riad per rafforzare la cooperazione strategica - Il generale Osama Askar, capo di Stato maggiore delle forze armate egiziane, ha svolto una visita ufficiale in Arabia Saudita, durante la quale ha presieduto con l'omologo saudita, Fayyadh bin Hamed al Ruwaili, la sessione di chiusura della nona riunione del Comitato di cooperazione militare egiziano-saudita. Lo ha riferito il quotidiano "Al Ahram", affermando che gli incontri del comitato hanno portato a un accordo "sul rafforzamento dei quadri di cooperazione strategica tra le forze armate egiziane e saudite a vari livelli, al fine di realizzare le visioni e gli interessi comuni di entrambi i Paesi fratelli". Il generale Askar ha poi elogiato il livello di cooperazione esistente e il periodico coordinamento reciproco del Comitato militare congiunto, oltre ai risultati positivi ottenuti in vari ambiti della cooperazione militare tra Riad e Il Cairo. (segue) (Res)