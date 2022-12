I fatti del giorno – Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marocco: premier Akhannouch sporge denuncia contro ex eurodeputato francese Bové - Il portavoce ufficiale del governo marocchino, Mustapha Baitas, ha confermato, ieri durante la conferenza stampa settimanale, che il primo ministro Aziz Akhannouch ha intentato una causa contro un ex parlamentare europeo, José Bové, dopo che questo l’ha accusato di tentata corruzione. Il 16 dicembre scorso, Bové aveva dichiarato all'emittente radiofonica "France Inter" che tra il 2009 e il 2014 si era opposto a un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e il Marocco relativo al commercio di frutta e verdura. Akhannouch, che all'epoca era ministro dell'Agricoltura, "ha proposto di portarmi un regalo a Montpellier, in un bar discreto", ha affermato Bové. Nella denuncia di diffamazione il premier marocchino ha parlato di accuse "inammissibili". (segue) (Res)