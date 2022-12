I fatti del giorno – Nord Africa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: movimento islamico critica legge finanziaria, causa di "fame e impoverimento” - Il movimento islamico tunisino Ennahda ha affermato che la legge finanziaria della Tunisia per il 2023 è una legge che "provocherà fame e impoverimento", in quanto non è stata elaborata in coordinamento con le parti sociali e manca di una visione economica integrata e delle misure necessarie a stimolare l'economia e la sua crescita. Il movimento ha aggiunto, in un comunicato, che questa legge si limita ad aumentare la pressione fiscale sulle classi medie e vulnerabili, al fine di garantire la mobilitazione di risorse per far fronte alle crescenti spese nel bilancio dello Stato. Il movimento ha poi ritenuto responsabile "l'autorità golpista", con riferimento al presidente della Repubblica Kais Saied e ai suoi sostenitori, della crescente tensione sociale e della recessione economica che sarà causata dalla finanziaria del 2023, soprattutto alla luce di un “governo illegittimo e di una frenetica ricerca da parte dell'autorità di aggravare la situazione politica, violando i diritti e le libertà". (Res)