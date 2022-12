© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: Covid, Pechino si impegna a contattare tempestivamente l'Oms in caso di mutazioni - La Cina monitora attentamente le mutazioni del Covid-19 e si rivolgerà immediatamente all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) non appena verranno rilevati cambiamenti nella patogenicità, infettività e virulenza del virus. Lo ha dichiarato il capo del collegio di esperti istituito dalla Commissione sanitaria nazionale per la risposta al Covid-19, Liang Wannian, durante una riunione dell'ufficio informazioni del Consiglio di Stato sulle ultime misure adottate per contenere il virus. La Cina ha aggiornato i suoi protocolli di contenimento e le modalità di trattamento delle persone infette in linea con i cambiamenti intervenuti nel quadro epidemico nazionale, ha detto Liang, ricordando che il suo Paese ha collaborato “attivamente” al monitoraggio del virus anche su scala globale. Secondo il capo epidemiologo del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, Wu Zunyou, il ceppo dominante in Cina è ancora Omicron, che ha nove varianti prevalenti importate dall'estero. (segue) (Res)