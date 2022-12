Rifiuti: Santori (Lega), per Capodanno Roma sia pulita, no a iniziative inutili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A poche ore dal Capodanno "ecco la nuova temuta ordalia con passaggio sull'immondizia unta e maleodorante. Una prova nella quale i romani loro malgrado sono diventati esperti, ma che non deve ripetersi ancora. Basta tavoli, chiacchiere, premi che dimenticano i doveri e non soddisfano nessuno, pressapochismo, uso disinvolto dei denari dell'azienda e dirigenti la cui necessità sfugge ai più. Ama e il suo impegno nella raccolta dei rifiuti rientrano nei servizi essenziali; dunque, il lavoro deve essere fatto ogni giorno, 24 ore su 24, e se è vero che il personale deve essere adeguatamente retribuito e ha diritto al riposo, il degrado deve essere eliminato". Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, a proposito dei disservizi nella raccolta dei rifiuti durante le festività natalizie. (segue) (Com)