Covid: circolare ministero Salute, possibile aumento impatto assistenziale, Paese si prepari

- Sebbene l'evoluzione della pandemia “sia allo stato attuale imprevedibile, il nostro Paese deve prepararsi ad affrontare un inverno in cui si potrebbe osservare un aumentato impatto assistenziale attribuibile a diverse malattie respiratorie acute, prima fra tutte l’influenza, e alla possibile circolazione di nuove varianti di Sars-CoV-2, determinato anche dai comportamenti individuali e dallo stato immunitario della popolazione”. È quanto si legge nella circolare “Interventi in atto per la gestione della circolazione del Sars-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023”, firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, e dal direttore della Programmazione sanitaria Stefano Lorusso. “Si evidenzia la necessità di intensificare il sequenziamento al fine di raggiungere una numerosità sufficiente a identificare l’eventuale circolazione di nuove varianti”, si legge ancora. “È particolarmente importante – prosegue la circolare – evitare la congestione delle strutture sanitarie limitando l’incidenza di malattia grave da Covid-19 e le complicanze dell’influenza nelle persone a rischio, proteggendo soprattutto le persone più fragili”. (Rin)