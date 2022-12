Romania: depositi di gas pieni all'82 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I depositi di gas della Romania sono attualmente pieni all'82 per cento. I rappresentanti del principale operatore di stoccaggio sotterraneo di gas naturale hanno confermato in una dichiarazione che il Paese non avrà problemi nemmeno negli scenari di freddo peggiori. Il direttore di Depogaz, Vasile Carstea, ha dichiarato che a prescindere dalle temperature, la produzione nazionale e le quantità stoccate mettono la Romania fuori da ogni pericolo di approvvigionamento. (Rob)