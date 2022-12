Inghilterra: Nhs, ricoveri in ospedale per influenza sette volte superiori a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei casi di influenza negli ospedali dell'Inghilterra è sette volte superiore rispetto a quello del mese scorso. È quanto emerge dai nuovi dati del Servizio sanitario nazionale (Nhs), che mostrano che la scorsa settimana erano stati ricoverati in ospedale 3.746 pazienti al giorno con influenza, rispetto ai 520 di novembre. Di quelli ricoverati in ospedale la scorsa settimana, 267 erano in terapia intensiva. L'Nhs britannico ha avvertito che l'aumento dei casi di influenza continua a esercitare pressioni sul Servizio sanitario del Paese.(Rel)