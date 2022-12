Fvg: sindaco Trieste, a prossime regionali vincerà Fedriga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Massimiliano Fedriga vincerà le prossime elezioni regionali. Ne è convinto il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, che in un'intervista al quotidiano "Il Piccolo" scommette sulla rielezione dell'attuale presidente del Friuli Venezia Giulia: "Credo che Fedriga vincerà sicuramente e sarà il primo presidente regionale rieletto. Io sono molto contento di aver potuto lavorare con lui in questi anni. Dopodiché io ho sempre votato Berlusconi perché sono nato politicamente con lui, c’è affetto e ci siamo sentiti spesso, anche solo per parlare". Dipiazza non nasconde le sue simpatie per Giorgia Meloni, "l’unico politico che mi son fermato ad ascoltare per due ore quando c’era il congresso di Fd'I a Trieste. Finalmente una che si fa sentire. Quanto fatto finora è interessante. In un momento drammatico, con le bollette fuori controllo, l’inflazione e la guerra in Europa, mi sembra che comunque abbiamo imboccato la direzione giusta". (Frt)