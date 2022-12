Libano: media, a gennaio incontro tra rappresentanti di Francia, Usa, Qatar e Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà a metà gennaio a Parigi un incontro tra i rappresentanti di Francia, Stati Uniti, Qatar e Arabia Saudita per discutere del fascicolo libanese, secondo quanto rivelato oggi dal giornalista Mounir Rabih sul quotidiano libanese “L'Orient le Jour”. "L'incontro era originariamente previsto tra Natale e Capodanno, ma alla fine è stato rinviato per motivi logistici, e per concedere più tempo per le consultazioni tra Doha e Riad", ha affermato un diplomatico arabo. Come prima indicazione che sono in corso discussioni tra questi due Paesi arabi sul dossier libanese, l'Arabia Saudita ha inviato Nizar Alaoula, consigliere della Corte reale, a Doha con l'obiettivo di unificare la posizione dei due Paesi del Golfo sulla questione libanese. Alaoula dovrebbe rappresentare l’Arabia Saudita all'incontro che si terrà a Parigi, mentre fonti diplomatiche suggeriscono che il consigliere del presidente francese Emmanuel Macron per gli affari nordafricani e mediorientali, Patrick Durel, dovrebbe rappresentare la Francia. A questo incontro dovrebbero essere presenti anche un viceministro degli Esteri del Qatar e un assistente del segretario di Stato Usa. (segue) (Lib)