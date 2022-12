Libano: media, a gennaio incontro tra rappresentanti di Francia, Usa, Qatar e Arabia Saudita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appuntamento in programma nella capitale francese giunge dopo una serie di incontri tra i diversi Paesi partecipanti. Emmanuel Macron si è infatti recato a Doha due volte durante i Mondiali di calcio Qatar 2022, e ha moltiplicato le interviste durante il cosiddetto vertice di Baghdad II che si è tenuto lo scorso 22 dicembre in Giordania. In questa occasione, il presidente francese sarebbe riuscito a rompere il ghiaccio tra Arabia Saudita e Iran, organizzando un incontro tra queste due potenze rivali, con l'aiuto del sultanato dell'Oman, ma anche del Qatar. Dalla Giordania, Macron aveva indicato l’intenzione di "lavorare a un format simile dedicato al Libano", osservando che le questioni libanesi, siriane e non solo “potranno essere risolte solo se si troverà un quadro di discussione che includa l'Iran, vista la sua influenza nella regione”. In attesa del via libera saudita, si sono svolte discussioni tra Iran e Qatar sulla candidatura del comandante in capo dell'esercito, il generale Joseph Aoun, alla presidenza, carica vacante dallo scorso 31 ottobre a seguito della scadenza del mandato del capo dello Stato, Michel Aoun. Il generale Aoun si è recato in Qatar all'inizio di dicembre. (segue) (Lib)