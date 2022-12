Libano: media, a gennaio incontro tra rappresentanti di Francia, Usa, Qatar e Arabia Saudita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Movimento patriottico libero, fondato dal presidente Aoun, Gebran Bassil, sta intanto proponendo candidati alternativi, perché contrario alle candidature sia del leader del movimento filo-siriano Marada, Suleiman Antoine Frangieh, che allo stesso Joseph Aoun. Sempre secondo quanto riferito dalla stampa libanese, Bassil starebbe proponendo come candidato alla presidenza il direttore del dipartimento Medio Oriente e Asia Centrale del Fondo monetario internazionale ed ex ministro delle Finanze, Jihad Azour, sottolineando soprattutto la sua competenza in campo economico. Il nome di Azour è stato fatto anche durante l'incontro tenutosi nei giorni scorsi tra il patriarca maronita, il cardinale Bechara Rai, e l'ambasciatore saudita Walid Boukhari. L'ex ministro dovrebbe iniziare il mese prossimo un tour nei Paesi della regione, tra cui Qatar, Arabia Saudita, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti. Si recherà anche in Egitto nell'ambito dei lavori di cooperazione tra lo Fmi e il governo del Cairo e non è esclusa una discussione del fascicolo presidenziale a margine dei suoi incontri. (Lib)