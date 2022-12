Russia: Cremlino, Putin invia auguri di buon anno a Berlusconi e altri ex capi di Stato e governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha inviato i suoi auguri per il nuovo anno a diversi ex capi di governo e di Stato, fra cui anche Silvio Berlusconi. E’ quanto si legge sul sito web del Cremlino. “Putin si è congratulato con alcuni ex capi di Stato e di governo stranieri per il Natale e il nuovo anno imminente, in particolare Silvio Berlusconi, Robert Kocharyan (ex presidente armeno), Nursultan Nazarbayev (ex presidente kazakho), Serzh Sargsyan (ex presidente armeno), Gerhard Schroeder (ex cancelliere tedesco)", si legge nel messaggio.(Rum)