Fvg: sindaco Trieste, nel 2023 priorità scuole e Porto Vecchio

- Lavori nelle scuole e riqualificazione del Porto Vecchio. Sono le priorità per il 2023 del comune di Trieste secondo il sindaco Roberto Dipiazza. "Oltre a tutti i lavori che stiamo facendo nelle scuole, la Regione ci ha messo a disposizione 10 milioni di euro per l’acquisto dell’ex caserma di via Rossetti. Sarà un punto di arrivo di quest'anno", ha affermato oggi Dipiazza in un'intervista al quotidiano triestino "Il Piccolo". Il sindaco è fiducioso anche sul prosieguo dei lavori per la riqualificazione del Porto Vecchio, che nelle intenzioni dell'amministrazione dovrebbe diventare "un nuovo borgo della città: 65 ettari sul mare, con ristoranti, bar, alberghi, e anche con il residenziale". Si sta ancora valutando se puntare su un acquirente unico o su una pluralità di investitori. "Abbiamo oltre 180 milioni in quell’area, fra urbanizzazione, Magazzino 26, parco lineare e viale monumentale. Finalmente abbiamo le valutazioni, è tutto pronto", ha aggiunto. (Frt)