Giornalisti: Reporter senza frontiere, tra 2003 e 2022 nel mondo uccisi 1.668 giornalisti

- Dal 2003 al 2022 in tutto il mondo sono stati uccisi 1.668 giornalisti, con una media di 80 omicidi all'anno. Lo ha reso noto Reporter senza frontiere (Rsf) con un comunicato. L'Iraq e la Siria sono i due Paesi più pericolosi al mondo per il mestiere del giornalista con un totale di "578 morti in 20 anni", l'equivalente di "più di un terzo dei reporter uccisi", si legge nella nota. Seguono il Messico (125), le Filippine (107), il Pakistan (93), l'Afghanistan (81) e la Somalia (78). Gli uomini rappresentano più del 95 per cento dei decessi. Il bilancio peggiore si è registrato nel 2012 e nel 2013, con rispettivamente 144 e 142 omicidi, soprattutto a causa del conflitto in Siria. Dopo questo picco c'è stata una "calma progressiva, poi cifre storicamente basse a partire dal 2019", spiega l'organizzazione. (Frp)