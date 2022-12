Municipio Roma X: M5s, grande adesione a Giocattoli in movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerose persone "hanno aderito all'iniziativa Giocattoli in movimento". Lo dichiarano, in una nota, il consigliere del Movimento 5 stelle e vicepresidente dell'Assemblea capitolina, Paolo Ferrara, e i consiglieri M5s del Municipio Roma X, Alessandro ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti. "Ieri - aggiungono gli esponenti del Movimento 5 stelle - abbiamo raccolto un centinaio di giochi, davvero belli, che rinasceranno raccontando la storia dei donatori e portando gioia ai bambini e ragazzi in un momento difficile della loro vita, aiutandoli a superarlo. Gioia anche nostra: da promotori dell'iniziativa, siamo ancora più consapevoli di far parte di una coesa, forte comunità che condivide gli stessi valori di attenzione e cura per i più fragili e per l'ambiente che ci circonda. Ringraziamo tutti, di cuore. E ricordiamo che c'è un'altra giornata di raccolta, il 3 gennaio, presso la nostra sede ad Ostia in via delle Baleari 246, in vista del giorno della Befana, quando consegneremo i doni", concludono Ferrara, Ieva, Di Pillo e Paoletti. (Com)