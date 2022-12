Montenegro: ambasciatore Usa contro formazione nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore Usa in Montenegro, Judy Rising Reinke, ha ribadito la posizione dell'amministrazione statunitense secondo cui il nuovo esecutivo di Podgorica "non dovrebbe essere formato sulla base delle controverse modifiche alla legge sull'assegnazione del mandato del governo". Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtcg", secondo cui Reinke ha rivelato in un colloquio con la presidente del Parlamento montenegrino, Daniela Djurovic, di essere "preoccupata" per la profonda crisi politica e istituzionale in cui versa il Paese balcanico. Facendo quindi riferimento all'opinione della Commissione di Venezia (organo consultivo del Consiglio d'Europa) sulla legge in questione, Reinke ha ribadito la posizione degli Stati Uniti secondo cui il nuovo governo "non dovrebbe essere formato sulla base delle controverse modifiche alla legge sull'assegnazione del mandato del governo", affermando che gli Usa "sono pronti ad aiutare a superare la situazione attuale il prima possibile". L'ambasciatore ha sottolineato di essere d'accordo con Djurovic sul fatto che eleggere i giudici della Corte Costituzionale sia "un prerequisito fondamentale per risolvere tutti gli altri problemi e una pietra angolare su cui dovrebbe essere ulteriormente costruita la democrazia montenegrina". Ieri il leader del partito montenegrino Alleanza democratica (Demos), Miodrag Lekic, ha ottenuto l'incarico di formare la prossima squadra di governo del Paese balcanico dal Parlamento di Podgorica. L'annuncio è arrivato dalla presidente dell'Assemblea montenegrina, Danijela Djurovic, la quale ha affermato che Lekic ha il "sostegno inequivocabile di 41 deputati" ed è stato incaricato del compito secondo la nuova legge sull'assegnazione del mandato del governo, dopo la rinuncia a una nomina da parte del presidente del Montenegro Milo Djukanovic.(Seb)