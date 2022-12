Piemonte: Delmastro (FdI), grazie a ottimo lavoro sinergia risultati su pedemontana e Parco salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie all'ottimo lavoro di sinergia tra il Governo Meloni e la Regione Piemonte siamo riusciti a dare ai cittadini Piemontesi, in poco più di due mesi, due importanti risposte che attendevano da lungo tempo con lo sblocco della complicata questione della Pedemontana Masserano – Ghemme e con la nomina del commissario straordinario per il Parco della Salute di Torino. Vorrei ringraziare il Presidente della Regione Cirio e i Ministri Schillaci e Salvini per l'intensa e proficua sinergia istituzionale. Lo ha affermato in una nota stampa il deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove. "Un ringraziamento particolare allo staff del ministro della Salute che, dopo un incontro istituzionale alla presenza del sottoscritto e del presidente Cirio, ha lavorato alacremente per la risoluzione del problema indicato. Abbiamo dimostrato ai piemontesi che quando la Politica c'è le cose vanno veloci e i cittadini ottengono i servizi di cui hanno bisogno. Se il buongiorno si vede dal mattino, ci attendono cinque anni di estreme soddisfazioni e grandi successi", ha concluso Delmastro. (Rpi)