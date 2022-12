Spagna: ministra Salute, obbligo test Covid negativo per viaggiatori provenienti da Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna chiederà ai viaggiatori provenienti dalla Cina un test Covid-19 negativo o il certificato di vaccinazione completo in seguito all'aumento di casi registrati negli ultimi giorni nel Paese asiatico. Lo ha annunciato oggi la ministra della Salute, Carolina Darias, evidenziando che c'è una "preoccupazione condivisa a livello internazionale e nazionale" sull'evoluzione dei contagi in Cina e sulla difficoltà di fare una valutazione "corretta" della situazione a causa delle scarse informazioni disponibili. A questo proposito, la ministra spagnola ha evidenziato la preoccupazione che possano diffondersi nel Paese nuove varianti non controllate o diverse da quelle esistenti. Il ministero della Salute spagnolo ha già raccomandato ai connazionali la cui destinazione o origine è la Cina di avere un programma di vaccinazione completo e di mantenere le misure precauzionali.(Spm)