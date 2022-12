Yemen: Comitato nazionale diritti umani, registrate oltre 3 mila violazioni nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammonta a 3.411 il numero di violazioni di diritti umani registrate in Yemen nel corso del 2022. Lo ha affermato il Comitato nazionale governativo indipendente, a seguito delle indagini condotte in diverse regioni del Paese. Secondo quanto specificato, le violazioni documentate hanno colpito 3.713 vittime di entrambi i sessi e di tutte le età. La cifra comprende 940 episodi di aggressione a civili, in cui 1.412 vittime sono state uccise o ferite. Come riferisce il quotidiano panarabo "Asharq al awsat", il comitato yemenita ha poi dichiarato che il numero di morti documentate durante il 2022 ha raggiunto quota 447, di cui 35 donne e 82 bambini, mentre il numero di feriti durante queste violazioni ammonta a 891, di cui 84 donne e 212 bambini.(Res)