Etiopia: accordo di pace, polizia federale schierata a Macallè per la prima volta dall'inizio del conflitto

- La polizia federale etiope ha iniziato a schierarsi a Macallè, la capitale della regione del Tigrè, secondo quanto previsto dalla tabella di marcia dell'accordo di pace siglato lo scorso 2 novembre a Pretoria. Il dispiegamento, riferiscono i media locali, rientra in particolare nel piano previsto dall'intesa raggiunta lo scorso 22 dicembre a Nairobi tra le due parti in conflitto che hanno concordato di creare un meccanismo congiunto di monitoraggio e conformità per supervisionare l'attuazione dell'accordo di pace. Il meccanismo sarà incaricato di monitorare l'applicazione dell'accordo di cessazione delle ostilità e dovrà inoltre consentire di garantire il rispetto dei termini stabiliti nell'accordo da entrambe le parti e segnalare eventuali violazioni. L'intesa firmata a Nairobi prevede quindi la creazione di un comitato di follow-up che riunisca rappresentanti dei due campi, nonché dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) e dell'Unione africana. Il comitato sarà supportato da un gruppo di un massimo di dieci esperti, nominati dall'Unione africana e approvati da entrambe le parti, il cui mandato avrà una durata di sei mesi, durante i quali dovranno monitorare diversi punti come il disarmo delle milizie, l'accesso umanitario al Tigrè e il ritiro delle truppe straniere (con chiaro riferimento all'Eritrea). (segue) (Res)