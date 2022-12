Etiopia: accordo di pace, polizia federale schierata a Macallè per la prima volta dall'inizio del conflitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dispiegamento della forza di polizia federale segue l'annuncio della ripresa dei voli della compagnia aerea Ethiopian Airlines da e per Macallè al termine di nuovi colloqui avvenuti nella capitale tigrina tra una delegazione del governo etiope e rappresentanti del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf). Nel corso dei colloqui, come riferisce il sito "The East African", le due parti hanno discusso anche del ritiro delle forze eritree dal Tigrè. La delegazione federale è stata guidata dal presidente del parlamento Tagesse Chaffo ed è la prima di alto livello che il premier Abiy Ahmed abbia inviato nella regione dallo scoppio del conflitto, nel novembre 2020. Il ritiro delle forze eritree, alleate al governo etiope ed ancora presenti nel Tigrè e dintorni, rimane infatti la condizione senza la quale l'attuazione dell'accordo di pace concluso a Pretoria e Nairobi è destinata a fallire. I funzionari dell'amministrazione tigrina hanno di recente accusato il governo eritreo di voler ostacolare il processo di pace, esortando il governo etiope a rispettarne i termini. Dopo l'arrivo a Macallè, la delegazione governativa e i leader tigrini hanno discusso inoltre di questioni urgenti relative agli aiuti umanitari, ai servizi di base ed al commercio. (Res)