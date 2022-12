Russia-Cina: Putin, scambi commerciali aumenteranno del 25 per cento a fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante "il ricatto di alcuni Paesi occidentali", gli scambi commerciali tra la Russia e la Cina aumenteranno del 25 per cento a fine del 2022. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin nel corso dei colloqui in videoconferenza con l'omologo cinese Xi Jinping. "Nonostante le sfavorevoli condizioni esterne, le restrizioni illegittime e il ricatto diretto da parte di alcuni Paesi occidentali, Russia e Cina sono riusciti a garantire un tasso di crescita record del fatturato reciproco, che aumenterà del 25 per cento secondo i risultati del fine anno", ha osservato Putin. Con questa dinamica, ha aggiunto, "saremo in grado di raggiungere in anticipo il nostro obiettivo di 200 miliardi di dollari entro il 2024". (Rum)