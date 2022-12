Lavoro: Inail, in primi 11 mesi 2022 +29,8 per cento denunce infortunio rispetto a 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail da gennaio a novembre 2022 sono state 652.002, in aumento del 29,8 per cento rispetto alle 502.458 dei primi 11 mesi del 2021 (+32,5per cento rispetto alle 492.150 del periodo gennaio-novembre 2020 e +10,4 per cento rispetto alle 590.679 del periodo gennaio-novembre 2019). Lo riferisce l’Inail in una nota. I dati rilevati al 30 novembre di ciascun anno evidenziano a livello nazionale per i primi 11 mesi del 2022 un incremento rispetto al pari periodo del 2021 sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati dai 431.215 del 2021 ai 569.133 del 2022 (+32,0 per cento), sia di quelli in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro, che hanno fatto registrare un aumento del 16,3 per cento, da 71.243 a 82.869. (segue) (Com)