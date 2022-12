Romania: governo elimina dal primo gennaio la compensazione per i prezzi dei carburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Romania ha deciso che la misura di compensazione dei prezzi per i carburanti, per un valore di circa 10 centesimi di euro, non si applicherà più dal primo gennaio 2023. Il primo ministro Nicolae Ciuca ha assicurato in una dichiarazione che le autorità sono pronte a ricorrere nuovamente a questa soluzione, nel caso in cui i prezzi avranno un'evoluzione che supererà il potere d'acquisto dei cittadini. Nelle ultime settimane il prezzo di un litro di benzina standard è sceso sotto 1,20 euro. Al momento dell'adozione dell'ordinanza sulla compensazione, il 30 giugno, il prezzo medio della benzina era di 1,75 euro al litro. (Rob)