Legge Bilancio: Serracchiani (Pd), toglie a chi non ha e dà a chi già ha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il contributo di Nova, grazie al suo sguardo attento sulla realtà internazionale, è certamente prezioso" Debora Serracchiani

Presidente del Gruppo del Partito democratico alla Camera

23 luglio 2021

- "C’è un disagio sociale aggravato da una Manovra 2023 che toglie a chi non ha e dà a chi già ha. Pensionati e lavoratori dipendenti vengono ancora colpiti senza un vero aiuto per inflazione. Anzi, presto finiranno gli aiuti per l'energia". Lo ha detto la presidente dei deputati del Partito democratico, Debora Serracchiani, a "Radio anch'io" su Rai Radio1. (Rin)