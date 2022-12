Serbia: ministra Energia incontra ambasciatore ucraino, focus su cooperazione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Energia serba Dubravka Djedovic ha incontrato ieri l'ambasciatore ucraino a Belgrado, Volodymyr Tolkach. Lo riporta l'agenzia di stampa "Fonet", secondo cui i due hanno discusso delle sfide che l'Ucraina e l'Europa devono affrontare a causa della guerra, di relazioni bilaterali e delle potenzialità per migliorare la cooperazione tra i due Paesi nel settore energetico e nell'approvvigionamento di gas. "La Serbia sostiene il rispetto dei principi del diritto internazionale e il rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità dell'Ucraina, nonché di tutti i Paesi internazionalmente riconosciuti", ha sottolineato Djedovic, aggiungendo che Belgrado farà in modo di aiutare Kiev attraverso delle donazioni di materiale elettrico in coordinamento con la Comunità dell'energia e l'Unione europea. Tolkach ha affermato che l'Ucraina sta affrontando gravi problemi energetici e ha ringraziato la Serbia per il suo sostegno all'integrità territoriale del Paese e per l'aiuto umanitario che ha già fornito. (Seb)