Regno Unito: governo pronto a dimezzare sostegno finanziario alle imprese

20 luglio 2021

- Il governo del Regno Unito è pronto a dimezzare il sostegno finanziario sulle bollette energetiche per le imprese. L'ex prima ministra britannica Liz Truss aveva annunciato a ottobre un pacchetto di sei mesi di sostegno alle imprese che limitava i prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas. Si prevede che tale sostegno costerà 18 miliardi di sterline (più di 20 miliardi di euro) quando terminerà il 20 marzo. A gennaio il cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, annuncerà un'estensione degli aiuti di altri 12 mesi ma con il livello di sostegno economico più che dimezzato. Hunt ha affermato nella sua dichiarazione autunnale che la maggior parte delle aziende non riceverà un sostegno extra dopo marzo, dichiarando che tale soluzione "non è sostenibile". Hunt ha anche affermato che il livello di sostegno offerto dal governo sarebbe "significativamente inferiore" e che si concentrerebbe sulle industrie più vulnerabili. (Rel)