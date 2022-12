Monza: fanno esplodere bomba carta per estorcere denaro, arrestate tre persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Per giorni due persone, marito e moglie, avevano ricevuto numerose chiamate da un'utenza anonima, il cui interlocutore, che dalla voce veniva riconosciuto dalla coppia per essere sempre lo stesso soggetto, intimava il pagamento della somma di denaro, minacciando gravi ripercussioni in caso di mancato pagamento. "Io so dove vanno a scuola tuo figlio e tua figlia e anche tua moglie. È da due mesi che ti osservano, hai capito? Quando tu vedrai le nostre facce capirai i cognomi è un'altra storia". Le minacce si sono fatte sempre più concrete e reali con il passare dei giorni, portando la vittima a denunciare il tutto ai carabinieri. L'autore delle chiamate, infatti, aveva riferito all'interlocutore che l'avrebbero gambizzato davanti alla propria famiglia e, da ultimo, che gli avrebbero posizionato una bomba davanti casa. Dopo aver ricevuto la denuncia, sono subito scattate le indagini finalizzate. Tramite l'incrocio dei tabulati telefonici e dei varchi d'ingresso e uscita del Comune di Brugherio, è stato individuato un ventinovenne del milanese. A seguito dell'ultima minaccia, proprio quella in cui veniva paventava la possibilità dell'esplosione di una bomba all'interno dell'abitazione dei coniugi, i carabinieri di Monza hanno organizzato un servizio di o.c.p. nelle immediate vicinanze della casa delle vittime. Nel corso del servizio, i militari hanno potuto vedere un'auto che si è fermata davanti il cancello della corte, dalla quale sono scese due persone. Entrati rapidamente all'interno della corte, poco dopo salivano di corsa in macchina, per poi ripartire. Qualche istante dopo un forte boato è risuonato nell'aria. I carabinieri hanno quindi deciso di procedere al controllo del veicolo sospetto e dei suoi occupanti. Gli stessi, sottoposti a perquisizione, venivano sorpresi in possesso di tre accendini e un manganello telescopico in metallo. All'interno del cortile, invece, venivano rinvenuti i resti della bomba carta. Il conducente dell'autovettura, l'uomo già identificato dai Carabinieri quale autore delle telefonate, vanta numerosi precedenti, anche specifici. Le successive operazioni di identificazione hanno permesso di appurare che dei due concorrenti, un 19enne di origini pugliesi e un ventenne di origini campane, entrambi residenti nell'hinterland milanese, il primo fosse invece incensurato. I carabinieri della Compagnia di Monza hanno quindi tratto in arresto i tre uomini, colti in flagranza del reato di tentata estorsione in concorso fra loro essendo stati sorpresi dai militari subito dopo aver fatto esplodere una bomba carta all'interno della corte di pertinenza dell'abitazione della coppia di Brugherio (Mb). Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati trasportati presso il carcere di Monza, a disposizione della locale Autorità Giudiziaria. (Com)