Lavoro: Inail, in primi 11 mesi 2022 calo 9,9 per cento infortuni mortali rispetto a 2021

- Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Inail entro lo scorso mese di novembre sono state 1.006, 110 in meno rispetto alle 1.116 registrate nei primi 11 mesi del 2021 (-9,9 per cento), sintesi di un decremento delle denunce osservato nel quadrimestre gennaio-aprile (-33,6 per cento) e di un incremento nel periodo maggio-novembre (+11,1 per cento), nel confronto tra i due anni. Si registrano 145 casi in meno rispetto al periodo gennaio-novembre 2020 (1.151 decessi) e nove in più rispetto al periodo gennaio-novembre 2019 (997 decessi). Lo riferisce l’Inail in una nota. A livello nazionale i dati rilevati al 30 novembre di ciascun anno evidenziano, pur nella provvisorietà dei numeri, un decremento per i primi 11 mesi del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, solo dei casi avvenuti in occasione di lavoro, scesi da 882 a 722 per il notevole minor peso delle morti da Covid-19, mentre quelli in itinere sono passati da 234 a 284. Il calo ha riguardato soprattutto l’Industria e servizi (da 946 a 859 denunce), seguita da Conto Stato (da 48 a 35) e Agricoltura (da 122 a 112). (segue) (Com)