Lavoro: Inail, in primi 11 mesi 2022 denunce malattie professionali in aumento del 9,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail nei primi 11 mesi del 2022 sono state 55.732, in aumento di 4.928 casi (+9,7 per cento) rispetto allo stesso periodo del 2021 (14.806 casi in più, per un incremento percentuale del 36,2 per cento, rispetto al pari periodo del 2020, e 824 casi in meno, con una riduzione dell’1,5 per cento, rispetto al periodo gennaio-novembre 2019). Lo riferisce l’Inail in una nota. I dati rilevati al 30 novembre di ciascun anno mostrano un aumento per i primi 11 mesi di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2021 nelle gestioni Industria e servizi (+9,9 per cento, da 41.894 a 46.024 casi), Agricoltura (+8,9 per cento, da 8.455 a 9.207) e Conto Stato (+10,1 per cento, da 455 a 501). A livello territoriale, l’incremento delle patologie denunciate è stato più consistente nelle Isole (+23,3 per cento), seguite da Sud (+10,2 per cento), Nord-Ovest (+9,6 per cento), Centro (+9,1 per cento) e Nord-Est (+4 per cento). In ottica di genere si rilevano 3.997 denunce di malattia professionale in più per i lavoratori, da 37.132 a 41.129 (+10,8 per cento), e 931 in più per le lavoratrici, da 13.672 a 14.603 (+6,8 per cento). Nel complesso, l’aumento ha interessato sia le denunce dei lavoratori italiani, passate da 47.032 a 51.503 (+9,5 per cento), sia quelle degli extracomunitari, da 2.596 a 2.840 (+9,4 per cento), e dei comunitari, da 1.176 a 1.389 (+18,1 per cento). Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, quelle del sistema nervoso e dell’orecchio continuano a rappresentare, anche nei primi 11 mesi del 2022, le prime tre malattie professionali denunciate, seguite dai tumori e dalle malattie del sistema respiratorio. (Com)