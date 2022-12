Piemonte: 800 mila euro per il progetto sul turismo sostenibile Cai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Turismo ha assegnato 800 mila euro al progetto di valorizzazione del Sentiero Italia Cai in Piemonte. Il progetto "Una montagna di esperienze: turismo sostenibile sul Sentiero Italia Cai in Piemonte", nasce con l'intento di valorizzare l'offerta turistica delle aree attraversate dall'itinerario escursionistico che unisce l'Italia da sud a nord per 7.850 chilometri e che in Piemonte si articola per 734 chilometri e 69 tappe. "Ringraziamo il ministero del Turismo per l'attenzione che ancora una volta pone alle attività di sviluppo sostenibile delle nostre aree interne e a tutti i soggetti di Regione Piemonte che hanno creduto nel progetto - ha affermato il presidente generale del Cai Antonio Montani -. (segue) (Rpi)