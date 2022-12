Regno Unito: 27 conservatori donano al partito 56 milioni di euro dopo speculazioni titoli nobiliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno un membro su dieci del Partito conservatore ha donato più di 100 mila sterline (circa 113 mila euro) alla formazione politica. Dopo le speculazioni sul fatto che più donatori dovrebbero ottenere titoli nobiliari nelle prossime settimane, l'analisi compilata dal quotidiano "The Guardian" mostra che 27 dei 274 membri conservatori della Camera dei Lord hanno donato al partito quasi 50 milioni di sterline (circa 56 milioni di euro). Il tasso di donatori a cui sono stati concessi titoli nobiliari sembra essere aumentato negli ultimi sei anni, durante i mandati degli ex premier britannici Theresa May e Boris Johnson. (Rel)