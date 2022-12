Sardegna: Finanziaria, IV commissione sente assessori Lavori pubblici, Trasporti, Ambiente e Urbanistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione “Governo del Territorio”, presieduta da Giuseppe Talanas, ha sentito in serata gli assessori Pierluigi Saiu (Lavori Pubblici), Antonio Moro (Trasporti), Marco Porcu (Ambiente) e Aldo Salaris (Enti Locali e Urbanistica) sulle parti di competenza della manovra finanziaria. Per ciò che attiene i lavori pubblici l’assessore Saiu ha confermato le cifre inserite in legge: 3,5 milioni per la messa in sicurezza di ponti e viadotti, 8 milioni per interventi sulla rete stradale esistente a favore di Province e Città Metropolitane, 2,5 milioni di euro per la realizzazione di itinerari ciclabili e l’incentivazione di servizi correlati alla ciclabilità (aree di sosta attrezzate, bike hotel, bici grill etc.), 6 milioni di euro per la viabilità secondaria. Saiu ha poi parlato dei 110 milioni stanziati per la mitigazione del rischio idrogeologico: “Sono fondi importanti che consentiranno di realizzare interventi di messa in sicurezza del territorio. Altri 39 milioni saranno erogati ai comuni per anticipare le spese di progettazione”. Saiu ha poi menzionato lo stanziamento di 2,2 milioni per la creazione del fascicolo informatico sugli immobili pubblici: “E’ una grande novità che consentirà di creare una sorta di carta d’identità degli immobili con tutte le informazioni necessarie per programmare tempestivamente gli interventi di manutenzione, riqualificazione e messa in sicurezza”. L’assessore ha quindi chiesto al Consiglio uno sforzo per incrementare il capitolo di bilancio destinato al finanziamento degli studi di fattibilità per la progettazione degli interventi sulle infrastrutture idrauliche: “E’ riferito in particolare al completamento delle dighe di Cumbidanovu e Monti Nieddu – ha spiegato Saiu – lo stato ha finanziato per la prima il completamento delle opere ma poi bisognerà progettare per utilizzare l’acqua (centrali idroelettriche, sistemi di irrigazione per l’agricoltura etc.). Per fare questo servono risorse aggiuntive. La manovra stanzia complessivamente 10,4 milioni di euro per il prossimo triennio, ne occorrerebbero 13 per Cumbidanovu e 17,5 per Monti Nieddu»” (segue) (Rsc)