Sardegna: Finanziaria, IV commissione sente assessori Lavori pubblici, Trasporti, Ambiente e Urbanistica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Tre le macroaree degli interventi per il settore dei trasporti per le quali la somma stanziata per il prossimo triennio ammonta a 1,5 miliardi di euro. Di questi, 176 milioni andranno al sistema di trasporto pubblico locale su gomma, 42 milioni su ferro mentre 52 milioni è la cifra investita per il contratto di servizio con Trenitalia. Per la continuità territoriale la somma complessiva di risorse regionali per il triennio è di 110 milioni di euro, 72 invece per i trasporti marittimi verso le isole minori: “Sulla continuità territoriale aerea – ha detto l’assessore Moro – le cifre stanziate smentiscono chi parla di somme insufficienti per rendere appetibili i bandi. L’apertura delle buste ha registrato offerte al ribasso da parte delle compagnie con una media del 50% in meno. Anche su Alghero la cifra era congrua e le procedure erano corrette come certificato dagli advisor internazionali e dall’Europa”. Lo stanziamento per le politiche ambientali ammonta a 288 milioni di euro per il 2023, gran parte dei quali destinati al funzionamento di Forestas (207), Arpas (28) e per la tutela del patrimonio boschivo (10). L’assessore Porcu ha chiarito che alcuni capitoli attualmente senza copertura finanziaria ( qualità dell’aria, abbattimento del rumore, erosione costiera) saranno rimpinguati: “C’è un accordo con l’assessore Fasolino – ha detto Porcu – così come saranno adeguate le risorse per la rimozione dei rifiuti dai terreni pubblici”. L’assessore ha infine rassicurato la commissione sugli interventi per la lotta alle cavallette: “Vanno fatti al più presto”. Sulle risorse riservate all'urbanistica, l’assessore Salaris ha chiarito che vengono confermati i capitoli esistenti ma che c’è sul tavolo una richiesta di fondi ulteriori per alcune partite. “In particolare, ha detto Salaris, abbiamo chiesto 15 milioni di euro per i PIU (programmi integrati di recupero urbano). Si tratta di progetti strategici per i territori”. Richieste di incremento fondi anche per la legge per i centri storici che attualmente ha una dotazione finanziaria di 24,5 milioni per il triennio, per la progettazione dei Puc da parte dei Comuni e per la riqualificazione degli immobili pubblici. (Rsc)