Difesa: Arabia Saudita, arrivata nave militare fabbricata in Spagna

20 luglio 2021

- La Marina reale dell’Arabia Saudita ha ricevuto, ieri, presso la base di Re Faisal, la nave militare di Sua Maestà il re Al Diriyah, una corvetta della classe Avante 2200 proveniente da un cantiere navale in Spagna. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa saudita “Spa”, l’imbarcazione è la seconda del progetto Sarawat ad entrare in funzione. Sono cinque in totale le navi militari incluse nel progetto, tutte dotate di “capacità qualitative per affrontare varie missioni di combattimento con elevata efficienza”. Durante la cerimonia, il comandante delle Forze navali reali saudite, il tenente generale Fahd bin Abdullah al Ghufaili, ha spiegato che la corvetta appena arrivata "contribuirà ad elevare il livello di prontezza delle forze navali, a rafforzare la sicurezza marittima nella regione e a proteggere gli interessi strategici vitali del regno". Inoltre, ha sottolineato Al Ghufaili, tutte le navi del progetto Sarawat includono "i più recenti sistemi di combattimento per far fronte a minacce aeree, di superficie e sotto la superficie e saranno equipaggiate con il primo sistema saudita per la gestione del combattimento navale Hazm".(Res)