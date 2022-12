Iraq-Turchia: presidente Erdogan invita premier iracheno a recarsi ad Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha invitato il primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, a recarsi in visita nel Paese. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, l’invito è stato rivolto in una lettera consegnata dall’ambasciatore turco a Baghdad, Ali Riza Guney, ricevuto ieri da Al Sudani. Nel messaggio, Erdogan ha anche espresso il desiderio di riprendere gli incontri del Consiglio di cooperazione strategico tra Iraq e Turchia. Al Sudani, da parte sua, si è detto disposto a recarsi in Turchia “il prima possibile”. Durante i colloqui con l’ambasciatore Guney, il premier ha poi discusso con il suo interlocutore delle relazioni bilaterali tra Baghdad e Ankara a livello economico e dei modi per rafforzarle, oltre a questioni riguardanti la concessione di visti a investitori e tecnici turchi che lavorano in Iraq e il progetto del “canale secco”.(Res)