Imprese: Urso, Ilva modello da seguire.

24 luglio 2021

- Il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, spiega al "Messaggero" come ha fatto a convincere ArcelorMittal a mettere soldi nella ex Ilva: "Ripristinando il ruolo dello Stato. La sua presenza come attore che indica e regola la rotta nei settori strategici come la siderurgia, nel rispetto degli investitori stranieri e delle regole del mercato ma con l'obiettivo di garantire l'interesse nazionale, unico nostro faro". "Peraltro - aggiunge - si apre un anno decisivo proprio per realizzare finalmente una politica industriale europea: siamo assolutamente convinti che occorra proteggere la produzione e il lavoro nazionale anche attraverso il cosiddetto 'buy european' e la 'carbon tax'. L'Europa faccia quel che hanno già fatto gli Stati Uniti". Il decreto "è correlato al nuovo accordo tra gli azionisti che riequilibra a vantaggio del pubblico quanto stabilito nei patti riscritti nel dicembre del 2020, indicando con più chiarezza la strada da percorrere per il rilancio industriale, la riconversione green, il recupero ambientale e lo sviluppo del Polo di Taranto ma anche i criteri di governance e degli assetti azionari futuri che erano compromessi". Quanto allo 'scudo penale' contro i sequestri, il ministro osserva che "non è appropriato parlare di 'scudo' penale poiché esso richiama una sorta di immunità che non esiste affatto. Abbiamo, invece, introdotto, nel caso di imprese strategiche, una misura di buon senso, ossia che non si possono punire soggetti che in buona fede hanno del tutto conformato la loro azione esecutiva a dei provvedimenti amministrativi dati dall'autorità". (segue) (Res)